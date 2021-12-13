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"Электроаппаратура" предложит вакансии гомельчанам 17 декабря

13.12.2021 09:03 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Общегородское мероприятие "День предприятия" для трудоспособных гомельчан с участием ОАО "Электроаппаратура" пройдет 17 декабря, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.

Желающих трудоустроиться на предприятие приглашают на встречу с представителями кадровой службы ОАО "Электроаппаратура". Требуются такие специалисты, как токарь, сверловщик, фрезеровщик, наладчик станков и манипуляторов с ПУ, шлифовщик, слесарь механосборочных работ, литейщик на машинах для литья под давлением и др.

Собеседование пройдет с 10.00 до 12.00 по ул.Пролетарской, 18.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Требуются такие специалисты, как токарь, сверловщик, фрезеровщик, наладчик станков и манипуляторов с ПУ, шлифовщик, слесарь механосборочных работ, литейщик на...
 
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