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"Электроаппаратура" предложит вакансии гомельчанам 17 декабря
13.12.2021 09:03 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
13 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Общегородское мероприятие "День предприятия" для трудоспособных гомельчан с участием ОАО "Электроаппаратура" пройдет 17 декабря, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.
Желающих трудоустроиться на предприятие приглашают на встречу с представителями кадровой службы ОАО "Электроаппаратура". Требуются такие специалисты, как токарь, сверловщик, фрезеровщик, наладчик станков и манипуляторов с ПУ, шлифовщик, слесарь механосборочных работ, литейщик на машинах для литья под давлением и др.
Собеседование пройдет с 10.00 до 12.00 по ул.Пролетарской, 18.-0-
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Требуются такие специалисты, как токарь, сверловщик, фрезеровщик, наладчик станков и манипуляторов с ПУ, шлифовщик, слесарь механосборочных работ, литейщик на...
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