Конкурсы на лучшего Деда Мороза и новогоднюю елку проведет Могилевский центр народного творчества

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13 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новогодняя ярмарка, конкурсы елок и игровых программ - Могилевский областной методический центр народного творчества готовит к Новому году обширную праздничную программу. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

Тематическая новогодняя ярмарка "Зімовыя ўзоры" пройдет в Могилеве с 17 по 29 декабря. Ее участниками станут мастера декоративно-прикладного искусства областного центра, которые представят свои лучшие творческие работы. На празднике можно будет приобрести авторскую сувенирную продукцию, эксклюзивные подарки для всей семьи, а также уникальные новогодние украшения. Мероприятие развернется на открытой площадке перед областным центром народного творчества. Время работы - с 11.00 до 19.00.

На этой же площадке во время проведения ярмарки будет организована новогодняя фотозона с интерактивной площадкой. Здесь можно заказать сказочное поздравление Деда Мороза и Снегурочки с предстоящими праздниками. "Оно будет сопровождаться разнообразными чудесами и приятными сюрпризами, поэтому однозначно порадует и детей, и взрослых", - уверены в учреждении культуры.

Кроме того, с 17 по 29 декабря пройдут областные конкурсы новогодних игровых программ "Сундук новогодних чудес" и новогодних елок "Новогодняя фантазия". К участию в первом творческом соревновании приглашены клубные организации региона. Каждый коллектив должен подготовить и презентовать 30-минутную программу, которая должна включать тандем Деда Мороза и Снегурочки, а также сопровождаться новогодней атрибутикой. Победителей наградят дипломами I, II, III степени по номинациям: "Лучший Дед Мороз и Снегурочка", "Лучшее художественное оформление игровой программы" и "Лучшая новогодняя игровая программа".

Региональный конкурс новогодних елок "Новогодняя фантазия" должен активизировать деятельность клубных организаций области и повысить творческий потенциал мастеров декоративно-прикладного творчества. В творческом состязании принимают участие как отдельные коллективы, так и сами мастера, участники клубных формирований, специалисты домов и центров ремесел.

"От каждого района на конкурс будет представлено не менее одной новогодней елочки, - рассказали в областном центре народного творчества. - Работы расположатся на открытой площадке перед учреждением культуры (ул.Первомайская, 10). Новогодняя елка может быть живой, искусственной или изготовленной из различных подручных материалов. Среди обязательных требований к праздничной красавице - высота от 1,8 до 2 м, наличие названия района и уличной электрической гирлянды для подсветки. Кроме того, елочные игрушки должны быть различной формы и изготовлены вручную из разнообразных материалов: бумаги, ниток, ткани, ваты, дерева, соломки, веток, скорлупы, шишек, листьев".

Каждому участнику необходимо не только предоставить новогоднее деревце, но и творчески презентовать свою работу. Жюри будет оценивать оригинальность авторской идеи и сложность художественного оформления елки, уникальность новогодних украшений и наличие авторских игрушек, использование в работе народных традиции и творческой индивидуальности участника, креативность творческой презентации. Победителей конкурса наградят дипломами I, II, III степени по номинациям: "Лучшая новогодняя елка", "Лучшая коллекция игрушек и украшений" и "Лучшая презентация новогодней елки".-0-