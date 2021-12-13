Дом совместного проживания для одиноких пожилых людей обустроили в Каменецком районе

Источник материала: БелТА

13 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе до конца декабря заработает дом совместного проживания для одиноких пожилых людей, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Каменецкого территориального центра социального обслуживания населения (ТЦСОН) Елена Шаблинская.

"Есть такие отдаленные малонаселенные деревни, куда очень проблематично найти социального работника, потому что там проживают только граждане пожилого возраста. Особенно в зимний период социальные койки переполнены. Исходя из этого, стараемся внедрять новые формы работы. Например, у нас достаточно много приемных/замещающих семей, есть дома зимовки. Подошло время открыть дом совместного самостоятельного проживания", - рассказала Елена Шаблинская.

Для обустройства дома совместного проживания выбрали агрогородок Дмитровичи. Он расположился на втором этаже здания, где находится филиал ТЦСОН. На первом этаже работает амбулатория. Место выгодно расположено: рядом почта, магазин, сельисполком, церковь и Дом культуры.

Дом совместного проживания рассчитан на десять мест. Для жильцов обустроили уютные комнаты. Есть душ, ванна, приспособлены санузлы. Кухня оснащена необходимой мебелью и техникой. Посмотреть телевизор и пообщаться пожилые люди смогут в общей комнате. Оказывать услуги им будут два социальных работника.

В соцслужбу уже поступили шесть заявок от потенциальных постояльцев. Ориентировочно они смогут заселиться к 25 декабря.

В Каменецком районе создан первый дом совместного проживания, в Брестской области - третий. Они уже работают в Ляховичском и Березовском районах.-0-