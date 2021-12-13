Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более ста Дедов Морозов и Снегурочек пройдут по улицам Борисова 19 декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Борисовского райисполкома.

"По сложившейся зимней традиции организуем в Борисове шествие новогодних сказочных персонажей. Планируется, что в мероприятии примут участие более ста Дедов Морозов и Снегурочек. В прошлые годы по улицам города также прошли Баба-яга, Белочка и Зайчик. В празднике задействуют сотрудников предприятий и организаций города и района, однако перевоплощаться в сказочных персонажей могут также простые горожане и даже гости нашей местности. Был случай, когда в шествии участвовали туристы из соседних стран - например, из России", - рассказали в отделе.

Стартовать парад Дедов Морозов и Снегурочек будет от Дворца культуры имени М. Горького в 15.00. Сказочные персонажи будут двигаться на площадь к главной городской елке. Как отметили в райисполкоме, в этот раз культурная программа мероприятия увеличена. Вместе с жителями и гостями Борисова главный Дед Мороз зажжет огни на новогодней красавице, после чего на площадке организуют праздничные гулянья с развлекательной программой и работу новогодней ярмарки, где можно будет подкрепиться свежими блюдами и согреться горячими зимними напитками.-0-