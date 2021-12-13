Более 106 тыс. т вторсырья заготовили в Гомельской области в январе-ноябре

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13 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в январе - ноябре этого года организации системы Минжилкомхоза, Белкоопсоюза, "Белресурсов" и негосударственной формы собственности заготовили 106,7 тыс. т вторичных материальных ресурсов, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС облисполкома Дмитрий Рутковский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Дмитрия Рутковского, объем заготовленного в январе - ноябре вторсырья составляет 99,7% от годового задания. В том числе отходов бумаги и картона собрали 95%, стекла - 95,3%, полимеров -125,5%, изношенных шин - 94,6%, отработанных масел - 98,3%, отработанного электрического, электронного оборудования - 103,2%.

"В целом задание по сбору ВМР за 11 месяцев выполнили все районы в полном объеме - 99,7% при плане 91,7%, кроме Житковичского", - констатировал Дмитрий Рутковский. Однако он обратил внимание, что отставание по макулатуре наблюдается у Гомельского, Жлобинского, Кормянского, Рогачевского, Лельчицкого районов. По сбору стекла и шин следует активнее работать Житковичскому району, по полимерам - Светлогорскому, по отходам оборудования - Ельскому, Рогачевскому, Светлогорскому, Речицкому и Калинковичскому районам.

По итогам работы за 11 месяцев госзаказ по сдаче вторичных материальных ресурсов в целом область выполнила практически полностью, подчеркнул начальник управления. В то же время Буда-Кошелевский, Житковичский, Кормянский, Речицкий и Рогачевский районы не вышли на запланированный уровень.

Как было отмечено, до конца года остается совсем немного времени, поэтому необходимо уделить пристальное внимание тому, чтобы целиком выполнить задание по сбору, заготовке, сдаче вторичных материальных ресурсов.-0-