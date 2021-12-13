"Получаю радость от решения сложных задач" - витебчанин завоевал серебро на международной олимпиаде

Источник материала: БелТА

13 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Учащийся гимназии №2 Витебска Андрей Шадрин завоевал серебряную медаль на международной олимпиаде по точным наукам "Лаборатория подготовки талантов" в Азербайджане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие проходило в Баку с 6 по 9 декабря. В олимпиаде приняли участие команды из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Учащиеся продемонстрировали свои знания по трем предметам, им нужно было решить десять задач - четыре по математике, по три по физике и химии.

Хороший результат показал Андрей Шадрин из витебской гимназии №2. Парень вошел в состав сборной Беларуси как победитель республиканского этапа олимпиады по математике. Молодой человек рассказал, что физика и химия ему хуже дались, несколько задач не решил, зато математические задания щелкал как орехи. "Любовь к этому предмету появилась от брата. Увидел, как он занимается, мне понравилось и все сложилось. Когда решаю сложные задачи, получаю радость от процесса и результата. Еще привлекает то, что в математике много нерешенных вопросов: чем глубже ее постигаю, тем больше это понимаю", - подчеркнул Андрей. Он поделился, что в Баку было интересно общаться со сверстниками, которые тоже увлечены своими предметами.





Учитель математики Светлана Матросова, которая занимается с молодым человеком, в педагогике уже 27 лет, она окончила Витебский педагогический институт имени С.М.Кирова (сегодня это ВГУ имени П.М.Машерова). Ее воспитанники регулярно становятся лучшими на финальном этапе олимпиады в нашей стране.

"С Андреем интересно работать, он одержим математикой, она ему легко дается и с ним приятно заниматься. В 6-м классе он не проявлял каких-то незаурядных способностей, а потом, видимо, желание появилось и все пошло", - рассказала она.

Педагог занимается с такими детьми практически весь год, отдыхают учащиеся лишь в июле. А так в гимназии, дома, на каникулах они живут миром точной науки. Сегодня в группе талантливых ребят пять человек. "Будем пытаться пробиться на Международную Жаутыковскую олимпиаду. Хотя для 10-го класса это сложновато, но мы попробуем", - заверила Светлана Матросова.

Беларусь на олимпиаде кроме витебчанина представляли учащиеся гимназии №14 Гомеля Леонид Кузьменков и Глеб Боровой из гимназии №2 Бобруйска. По результатам интеллектуального состязания все завоевали серебряные медали и заняли третье место в командном зачете.-0-

Фото Александра Хитрова