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Минздрав: в стационарах Гродно проходят лечение 14 беженцев из ТЛЦ, в том числе 8 детей
13.12.2021 15:09 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На стационарном лечении в Гродно в настоящий момент находятся 14 иностранных граждан из числа беженцев, которые временно проживают в ТЛЦ на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В Гродненском перинатальном центре находятся три новорожденных малыша, пять детей - в областной детской клинической больнице.
В больницах находятся шесть взрослых. Среди них три женщины, которые родили малышей в Гродненском перинатальном центре, и одна беременная. Один мужчина проходит лечение в Гродненской университетской клинике, еще один - в гродненском кардиодиспансере. Состояние всех стабильное, уточнили в пресс-службе.-0-
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В Гродненском перинатальном центре находятся три новорожденных малыша, пять детей - в областной детской клинической больнице.
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