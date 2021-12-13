Минздрав: в стационарах Гродно проходят лечение 14 беженцев из ТЛЦ, в том числе 8 детей

Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На стационарном лечении в Гродно в настоящий момент находятся 14 иностранных граждан из числа беженцев, которые временно проживают в ТЛЦ на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Гродненском перинатальном центре находятся три новорожденных малыша, пять детей - в областной детской клинической больнице.

В больницах находятся шесть взрослых. Среди них три женщины, которые родили малышей в Гродненском перинатальном центре, и одна беременная. Один мужчина проходит лечение в Гродненской университетской клинике, еще один - в гродненском кардиодиспансере. Состояние всех стабильное, уточнили в пресс-службе.-0-