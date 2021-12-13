РЕПОРТАЖ: Сказочный эксперимент, или Как могилевский Дед Мороз встретит Новый год на дне океана

Источник материала: БелТА

На новогодних представлениях областного центра творчества выросло не одно поколение маленьких могилевчан. Из года в год волшебные и запоминающиеся сказки, подготовленные силами педагогов и воспитанников учреждения дополнительного образования, непременно проходят с аншлагами. Зрители в восторге от впечатляющих декораций, великолепных костюмов, зажигательных мелодий, современной хореографии и, конечно же, любимых всеми сказочных сюжетов, рассказанных на новый лад. В этом году творческий коллектив в очередной раз будет удивлять. Так, могилевский Дед Мороз примет участие в небывалом эксперименте и отправится встречать Новый год к русалкам на дно океана. О том, какие еще чудеса произойдут на праздничной сцене, корреспондентам БЕЛТА рассказали в центре творчества во время генеральной репетиции музыкальной сказки "Русалочка".

"Наш творческий коллектив искренне верит, что в канун зимних праздников возможны любые чудеса, - с загадочной улыбкой встретил нас режиссер-постановщик Игорь Евстифеев. - Поэтому мы решили удивить зрителей и показать им, казалось бы, совсем не новогоднюю сказку. Но не торопитесь делать выводы! На сцене все получится: добро победит зло, любовь растопит ненависть, а любимый всеми зимний праздник придет и в русалочье царство. Признаюсь, совместить сюжет классической диснеевской "Русалочки" с нашими традиционными сказочными персонажами Дедом Морозом и Снегурочкой было непросто. Однако трудности нас не испугали, а подстегнули к творческой переработке материала. И сказочный эксперимент удался - очередное доказательство того, что стоит всегда искать что-то новое и не бояться над этим работать".





Режиссер выстроил на сцене две сюжетные линии. Одна из них - воздушно-романтическая, которая расскажет о встрече двух юных и чистых сердец. Между главными героями сказки, принцем Эриком и русалочкой Ариэль, как и в мультипликационной версии вспыхнет нежное и трепетное чувство. Однако на пути к своему счастью влюбленной паре придется пройти не одно испытание. Вторая сюжетная линия - семейная. В ее основу лег многолетний конфликт между братом и сестрой - царем подводного мира Тритоном и коварной, но обворожительной ведьмой Урсулой. В свое время их отец Посейдон несправедливо разделил между детьми наследство, что послужило началом недопонимания, зависти и мстительных настроений. Все как в жизни, уверен режиссер.





"На сцене будет рассказана не история противостояния или борьбы, а сказка о любви и семейных отношениях, - пояснил Игорь Евстифеев. - Сюжетные перипетии никак не омрачат предновогоднее настроение: повествование будет легким и ненавязчивым, а динамику происходящему придадут хореографические и музыкальные номера. Со сцены прозвучит много популярных современных мелодий. Причем тексты песен - как отечественных, так и зарубежных - тоже пройдут творческую обработку. Поскольку их поют сказочные герои, треки по смыслу будут привязаны к нашему сюжету. Получится весело и зажигательно. Зрители услышат хиты Полины Гагариной, обязательно будут подпевать песне Хабиба "Ягода-малинка" и уж точно никто не усидит на местах во время суперхита "Rampampam" румынской исполнительницы Minelli. Музыкальные фишки - именно то, что зрители любят в наших представлениях".





Благодарим режиссера и пробираемся в закулисье. Репетиция вот-вот начнется. Практически все герои уже надели свои костюмы и старательно вживаются в образ. Внимание привлекает обворожительная девушка в расшитой пайетками сверкающей длинной юбке. Ее темно-зеленый наряд заужен книзу наподобие русалочьего хвостика и дополнен по бокам волной фиолетовых воланов. Все верно - перед нами Ариэль, главная героиня сказки.





"Я играю главных героинь наших новогодних постановок уже на протяжении пяти лет, - делится впечатлениями культорганизатор, педагог образцового театра игры и юных ведущих "Бим-Бом" Екатерина Дробышевская. - Успела побывать в образе Спящей Красавицы, Принцессы в сказке "Кот в сапогах", Алисы в Стране чудес и Машеньки в "Щелкунчике". Все эти роли были разноплановые и безумно интересными. В этом году сказка повествует о подводном мире, поэтому и принцесса не совсем типичная. Теперь я морской обитатель, который представлен в интересном и необычном образе. Ариэль даже передвигается по сцене по-другому - все рассчитано на пластику. Мы работаем ручками, семеним в своих узких юбках-хвостиках ножками и как будто плывем. Я нахожусь в бесконечном внутреннем восторге от постановки, декораций и вообще от всей этой волшебной подготовки к предстоящей премьере".

На первый взгляд история главной героини романтическая и "девчачья", говорит Ариэль. Однако в ней есть и второй, более глубинный смысл: сказка несет в себе понимание ценности семьи - очень важно, чтобы наши родные и близкие были с нами. Не лишним будет еще раз напомнить зрителям об удивительной силе любви - чувства, которое путеводной звездой ведет человека по жизни и дает ему силы преодолевать самые сложные препятствия на пути. Именно поэтому Екатерине Дробышевской очень нравится играть положительных персонажей, которые тянутся к свету.





"Однако в этой постановке я все-таки примеряю на себя образ коварной Урсулы: мы меняемся ролями, когда она забирает мой голос и предстает в облике Русалочки перед Эриком, - рассказывает героиня. - Конечно же, в этих сценах мне приходится быть отрицательным персонажем - волком в овечьей шкуре. Для меня это новый опыт, который разнообразил мой сценический образ. А вообще, когда ты в душе принцесса и прелестница, то играть добрых и положительных героев не надоедает. Все соответствует моему характеру".





Для культорганизатора Андрея Николаева роль принца Эрика стала дебютом. Молодой специалист только в сентябре устроился на работу в областной центр творчества и сразу оказался частью большой и дружной команды. "Участие в новогоднем представлении - опыт важный и интересный, - делится с нами Андрей. - Тем более попал в типаж - нужен был молодой и статный принц. А я к тому же еще поющий и музыкальный, как и мультипликационный Эрик. Поэтому без вариантов, других ролей мне просто не досталось. Сказка очень красивая и хорошая. Местами она немного сложная, местами - трогательная и поучительная. Но после ее просмотра никто не уйдет равнодушным. На сегодня остались последние приготовления. Все актеры с нетерпением ждут премьеры".





Буквально пару шагов по закулисью - и еще одна удачная встреча: царь Тритон с волшебным трезубцем и эффектная морская ведьма в стильном вечернем платье. "Урсула - вы ли это? - сразу удивляюсь я. - Где коротко стриженые седые волосы, лишний вес, бальзаковский возраст и злобное выражение лица?". "Не в этот раз!" - смеется педагог Анна Белоусова. И в самом деле, в творческой интерпретации могилевского режиссера Урсула - злодейка нетипичная. Исходя из предыстории - не знаешь, порицать ее или все-таки проявить сочувствие.





"В сказке мы не поделили с братом наследство, - сетует морская ведьма. - Отец Посейдон подарил дочери только ракушку, а вот по мужской линии расщедрился - передал единственному сыну и волшебный трезубец, и все морское царство. Понятное дело, что одинокая и обиженная женщина жаждет мести. В итоге план Урсулы провалился, однако Тритон не стал отвечать злом на зло. Он проявил человечность и братские чувства, что в конце концов заставило нас помириться".





Для Анны Белоусовой роль Урсулы - непривычный образ и совершенно новый характер. "Когда я узнала, что получу роль морской злодейки, одновременно обрадовалась и огорчилась - а вдруг не справлюсь, не дотяну? - вспоминает о своих переживаниях героиня. - Однако меня поддержал весь коллектив, ни у кого даже сомнения не возникло, что роль будет мне не по силам. Очень старалась, чтобы на сцене зритель увидел настоящую Урсулу - не хочется быть просто красивой, поющей и танцующей исполнительницей. Тем не менее, не хочу, чтобы дети меня пугались. Даже в отрицательном персонаже должны быть человеческие черты - хочется, чтобы зритель сопереживал моей героине, и если не оправдывал, то хотя бы понимал ее поступки. Образ у меня сложный и реквизит соответствующий: есть даже сцена, где приходится забираться в бочку, к которой приделаны длинные щупальца. Ими управляют воспитанницы коллектива театра-студии "Радуга". Сцена получается эффектной и впечатляющей".





А вообще, как призналась Анна Белоусова, она с детства мечтала петь и выступать. Девушка нашла себя в хореографии - и вот уже 17 лет преподает эту дисциплину в областном центре творчества. "Моя работа дала мне возможность полностью реализоваться на сцене, и это очень здорово, - говорит Анна. - Благодаря ей я осуществляю свои детские мечты. Все задуманное однозначно сбывается".





Не остался без нашего внимания бессменный Дед Мороз областного центра творчества - концертмейстер Роман Морозов. Какое же новогоднее представление без этого сказочного героя?! "Я очень люблю свою роль - и это несмотря на то, что играю сказочного персонажа на протяжении 13 лет, - говорит он. - У меня даже фамилия говорящая - это уже точно судьба. Мой отец тоже в свое время был Дедом Морозом. Получается, что я уже потомственный сказочный герой. Перевоплощаюсь на сцене очень быстро - стоит только примерить бороду и шубу. Сказка - это радость и для меня, и для детей. Важно, чтобы ребята верили в волшебство, в сказочных героев. Всегда стараюсь обыграть свой образ и побольше общаться с детьми. К слову, очень многое значит взгляд - он должен быть искренним и добрым. Радует, когда чувствуешь, как тянется к тебе зал. Каждый протягивает ручку, чтобы поздороваться с Дедушкой".





Были в жизни могилевского Деда Мороза очень трогательные истории, которые запомнились на всю жизнь. Пару лет назад за кулисы пришел мальчик и сразу обратился к Роману Васильевичу с фразой: "Вы меня помните?" Актер немного стушевался - поздравлял очень много мальчишек и девчонок, как тут всех упомнить. Но когда парень дал подсказку, сразу вспомнилось. Оказывается, он каждый год приносил на новогодние представления печенье и угощал им Дедушку Мороза. В этот раз он уже совсем подрос, но все равно не перестал верить в сказку. Мальчик крепко обнял Мороза Ивановича и снова подарил мучное лакомство, которое испек вместе с бабушкой.





Создание новогоднего представления - это не только режиссерская работа, игра актеров и музыкальное оформление, но и большой труд команды декораторов, костюмеров и работников сцены. Так, прямо в кулуарах застаем художницу Наталью Дешину за росписью декоративной розетки, которая уже скоро станет частью внутренней отделки дворца земного царства. "Сказка будет безумно интересная, - не отрываясь от своей работы делится мастер. - Представление не только затронет внутренний мир юных зрителей через игру актеров, смысловую нагрузку и музыкальное решение, но и впечатлит визуально - начиная от костюмов и заканчивая светом и декорациями".





На сегодня остались последние штрихи и приготовления. Монтажники уже выстроили на сцене по авторским эскизам архитектурную форму, художники ее задекорировали и оформили, оставив на доработку только мелкие детали. По задумке режиссера действие спектакля будет проходить на трех локациях. Поворотная сцена позволяет сделать антураж земного царства, где живет принц Эрик, подводного мира - дома для русалочек и Тритона, а также оформить морской пейзаж и корабль, на котором отправился в путешествие принц.





"Конечно же, работа над декорациями к сказке проведена не просто огромная, а по-настоящему масштабная, - подчеркнула Наталья Дешина. - Представьте, что только зеркало сцены у нас 11 на 8 метров. Это очень большое пространство, которое необходимо композиционно построить так, чтобы из зала смотрелось красиво и незаурядно. "Русалочка" для нас сказка новая, такие декорации мы еще никогда не делали. Однако морская тематика не вызвала трудностей, наоборот - полет фантазии был просто безграничным. С большим интересом придумывали все - от рыбьих хвостиков до трона в виде ракушки, от костюмов морских коньков до кораллов. Все, что присутствует на морском дне, нашло отражение на сцене. И каждый из нас действительно насладился творчеством. На все оформление и пошив костюмов у нас ушло более трех месяцев непрерывной работы".

"Держать марку и на протяжении нескольких десятилетий завоевать не одно зрительское сердце - это большой труд и ответственность, - уверена заместитель директора Ольга Ромашкевич. - Когда заканчивается очередной новогодний проект, мы всегда думаем, а что будет в следующий раз? И идею очередного представления вынашиваем долго. Перед тем как принять решение, собираемся и обсуждаем всем коллективом: какая постановка будет, чем удивим зрителя, с какими сложностями можем столкнуться в процессе работы? Конечно же, угнаться за современными технологиями трудно, но мы стараемся идти в ногу со временем и каждый раз ищем нестандартные решения. Неотъемлемый атрибут наших новогодних спектаклей - красивые декорации, великолепные костюмы и массовое участие детей. Все это вместе со зрительской любовью и признанием на протяжении нескольких десятилетий делает наши новогодние представления настоящим сказочным брендом".





Новогодние представления в областном центре творчества пройдут с 17 декабря по 3 января. За это время на сцене учреждения будет отыграно 43 спектакля, которые увидят более 20 тыс. зрителей со всей Могилевской области. Причем 3 показа будут благотворительными. В этом году в музыкальном спектакле "Русалочка" задействовано 3 состава детей по 90 человек в каждом и один состав взрослых актеров - около 20 человек. В проекте участвуют воспитанники образцовых и заслуженных коллективов учреждения: "Радуга", "Ярыца", "Криничка", "Бим-бом", "Экстрим". Традиционно перед каждым спектаклем организовано представление у елки, в котором танцуют и поют еще около 50 юных воспитанников кружков и студий. Дети исполняют современные новогодние композиции и дарят зрителям настоящее праздничное настроение.

Юлия ЕВМЕНЬКОВА,

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

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