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Дед Мороз, олени и снежинки: поезда столичного метро украсили к новогодним праздникам

13.12.2021 17:29 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Вагоны поездов минского метро украсили к новогодним праздникам тематическими изображениями, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минский метрополитен".

"Работники подземки стараются создать своим пассажирам хорошее настроение. С 13 декабря на Автозаводской и Московской линиях появились новогодние составы с брендированными под стилистику праздников вагонами. Дед Мороз в сказочных санях, запряженных грациозными оленями, елка-красавица, украшенная блестящими игрушками, море снежинок и, конечно же, большие подарки к празднику - все это помещается на симпатичных вагончиках", - рассказали в метро.

В столичной подземке также отметили, что некоторые пассажиры уже с удовольствием фотографируются на фоне новогодних брендированных вагонов. Особенно удобно это делать на конечных станциях, где составы стоят подольше.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В столичной подземке также отметили, что некоторые пассажиры уже с удовольствием фотографируются на фоне новогодних брендированных вагонов. Особенно удобно это...
 
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