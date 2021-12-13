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Новейшие разработки легпрома для изготовления форменной одежды представят в Минске 14 декабря

13.12.2021 18:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка продукции белорусских производителей для изготовления форменной одежды пройдет 14 декабря в зале Национальной школы красоты в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллегпром".

Участниками мероприятия станут более 25 компаний "Беллегпрома" и Белорусской ассоциации предприятий легкой промышленности. На выставке будут представлены новейшие разработки легпрома - текстиль со специальными свойствами, спецобувь, галантерея, фурнитура.

Выставка откроется в 11.00 по адресу: ул.Мельникайте, 4.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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