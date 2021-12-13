ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Международный форум ТИБО-2022 пройдет 24-27 мая в Минске

13.12.2021 20:47 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с распоряжением премьер-министра Беларуси от 10 декабря 2021 года №347р создан организационный комитет для подготовки и проведения 24-27 мая 2022 года в Минске XXVIII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2022, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Председателем оргкомитета назначен министр связи и информатизации Константин Шульган.

На оргкомитет возложены обязанности по разработке и утверждению концепции форума, обеспечению скоординированной работы по своевременному и качественному формированию экспозиции, подготовке и проведению программы деловых мероприятий, а также по подготовке по итогам форума отчета о результатах его проведения.

В случае необходимости оргкомитет может в установленном порядке привлекать к работе по подготовке и проведению форума руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председателем оргкомитета назначен министр связи и информатизации Константин Шульган.
 
Новости дня
Новости регионов
 
ГАИ Минска проведет профилактику ДТП с участием пешеходов в темное время суток
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости регионов

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by