Мобильные датчики будут следить за скоростью в 12 местах Минска

Источник материала: БелТА

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в Минске в 12 местах, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 24.00 и с 16.00 до 20.00 системы контроля будут следить за дорожной обстановкой на 36-м км МКАД (90 км/ч).

С 8.00 до 20.00 - на ул.Радиальной, 54 (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 фиксация скорости организована по ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч), ул.Маяковского, 24 (60 км/ч), пр.Дзержинского, 80 (70 км/ч), пр.Притыцкого, 60/5 (60 км/ч), пр.Партизанскому, 75 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), пр.Пушкина, 55 (60 км/ч) и ул.Академической, 30 (60 км/ч).

С 20.00 до 3.00 датчики будут работать по пр.Независимости, 45 (60 км/ч).

"Просим автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия", - напомнили в УГАИ.-0-