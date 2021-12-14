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Офис Деда Мороза откроется в Могилеве 25 декабря

14.12.2021 07:29 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сказочный офис Деда Мороза заработает во Дворце культуры области в Могилеве с 25 декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

"Маленьких гостей ждет встреча с Дедом Морозом, увлекательные задания и конкурсы. Ребята смогут вместе с Дедушкой Морозом украсить новогоднюю елку и передать ему лично в руки письмо с заветным желанием", - рассказала заместитель директора по культурно-досуговой работе Юлия Семенова.

На встречу ребенка будут сопровождать сказочные персонажи. Каждый из гостей сказочного офиса получит новогоднее пожелание от Деда Мороза и Снегурочки.

"Посещение сказочного офиса возможно только по предварительной записи. Такое решение было принято для того, чтобы не допустить большого скопления людей", - подчеркнула замдиректора.

Заявки на посещение главного офиса Деда Мороза принимаются по телефону 8 (0222) 76-50-18.

Сказочная резиденция будет работать в Могилеве до 30 декабря.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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"Посещение сказочного офиса возможно только по предварительной записи. Такое решение было принято для того, чтобы не допустить большого скопления людей", -...
 
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