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Более 600 рабочих мест предложат наниматели Минска на ярмарке вакансий 16 декабря

14.12.2021 10:05 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Более 600 предложений о трудоустройстве ждет посетителей электронной ярмарки вакансий с участием предприятий столицы 16 декабря, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.

Соискатели смогут узнать о вакантных местах на таких столичных предприятиях, как КУП "Минская овощная фабрика", ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз", УП "Минскводоканал", УП "Спецкоммунавтотранс", УП "Ремавтодор Партизанского района Минска", ГП "Ремавтодор Октябрьского района Минска", РУП "Белмедпрепараты", Управление механизации строительного КУП "Минскметрострой" и других. Всего обещают более 600 вакансий.

У участников ярмарки будет возможность подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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У участников ярмарки будет возможность подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную...
 
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