Мобильные датчики контролируют скорость в 12 местах Минска

Источник материала: БелТА

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 12 местах Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 24.00 и с 16.00 до 20.00 мобильные датчики контролируют скорость на 36-м км МКАД (90 км/ч), а с 8.00 до 20.00 - по ул.Радиальной, 54 (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 мобильные датчики будут работать по улицам Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), Маяковского, 24 (60 км/ч), Орловской, 80 (60 км/ч), Академической, 30 (60 км/ч), проспектам Независимости, 131/2 (60 км/ч), Дзержинского, 80 (70 км/ч), Притыцкого, 60/5 (60 км/ч), Партизанскому, 75 (60 км/ч) и Пушкина, 55 (60 км/ч). С 20.00 до 3.00 таким образом будут контролировать скорость по проспекту Независимости, 45 (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-