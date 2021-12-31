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Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске в 12 местах

31.12.2021 07:25 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на 12 участках будут работать мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 8.00 до 20.00 системы станут работать по ул. Радиальной, 54 (60 км/ч).

С полудня до 20.00 приборы будут контролировать ситуацию по ул. Притыцкого, 38 (60 км/ч), пр. Пушкина, 70A (60 км/ч), пр. Партизанскому, 8 (60 км/ч), ул. Орловской, 66 (60 км/ч), пр. Независимости, 156 (80 км/ч), пр. Жукова, 17 (60 км/ч), ул. Ташкентской в районе моста через Свислочь (60 км/ч), ул. Кальварийской, 58/1 (60 км/ч), ул. Ленина, 46 (60 км/ч), пр. Независимости, 131/2 (60 км/ч), на 36-м км МКАД (90 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.
 
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