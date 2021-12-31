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Передвижной медицинский комплекс будет работать в Пинском районе

31.12.2021 07:31 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Передвижной медицинский комплекс пополнил автопарк Пинской центральной поликлиники, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Новый транспорт медикам передали ООО "Русавтопром" и Брестский областной центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций государственной системы здравоохранения. Мобильный медкомплекс, стоимость которого более Br179 тыс., оснастили в автобусе ПАЗ. Он предназначен для оказания медицинской помощи сельчанам, которые живут в отдалении от Пинска и в их деревнях нет фельдшерско-акушерских пунктов.

Внутри автобуса есть бактерицидный облучатель, автономный обогреватель, кондиционер, раковины с возможностью подогрева воды. Для осмотра пациентов и проведения медицинских манипуляций установлены кушетки, манипуляционные столики, гинекологическое кресло. Также есть шкафчики и холодильники для хранения лекарств.

"Это пилотный проект Министерства здравоохранения, направленный на улучшение доступности и качества оказания медицинской помощи. Передвижной комплекс будет очень удобен для сельчан. Он по графику будет приезжать на медицинские осмотры, людям не нужно будет тратить время на поездку в поликлинику. На месте будут проводиться как лечебные, так и диагностические манипуляции, в том числе вакцинация", - рассказали в Пинской центральной поликлинике.

В медицинском комплексе будут работать врач общей практики, помощник врача и медсестра. Сейчас проводится доукомплектование медоборудованием. Ожидается, что уже в январе медики проведут первые выездные приемы в сельской местности.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Он предназначен для оказания медицинской помощи сельчанам, которые живут в отдалении от Пинска и в их деревнях нет фельдшерско-акушерских пунктов.
 
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