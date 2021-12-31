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В Минске устанавливается причина отключения света во Фрунзенском районе
31.12.2021 09:01 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты работают над выяснением причин отключения света у потребителей во Фрунзенском районе сегодня утром, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".
Произошло отключение сети 110 кВ по всему Фрунзенскому району. В течение 10 минут все потребители были подключены.
"На данный момент специалисты работают на подстанции ТЭЦ-4, производится ремонт разъединителя. Причина устанавливается", - рассказал первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Денис Драпей.-0-
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"На данный момент специалисты работают на подстанции ТЭЦ-4, производится ремонт разъединителя. Причина устанавливается", - рассказал первый заместитель главы...
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