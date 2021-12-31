Артисты, веселый интерактив, огни пиротехники: Минск зовет на праздник

Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кульминацией праздничных мероприятий в Минске сегодня станут массовые гуляния на 22 площадках города, в том числе на центральной общегородской - у Дворца спорта, сообщает БЕЛТА.

Самодеятельные артисты зажгут новогоднюю ночь в микрорайонах столицы. А на главной площадке через полчаса после полуночи на залитую ледяным светом сцену в виде огромной снежинки выйдут звезды белорусской эстрады: Ирина Дорофеева, Алена Ланская, Тео и Ольга Рыжикова и многие другие. В концертной программе "Шкатулка желаний" также поучаствуют крутые кавер-бэнды, которые разогреют публику и заставят подпевать хором всеми любимые хиты. Музыкальные номера будут сопровождаться световыми эффектами, а с 1.30 запланировано лазерное и пиротехническое шоу.

Зарядят энергией и главные новогодние персонажи - Дед Мороз со Снегурочкой, которые проведут веселые розыгрыши и конкурсы с призами.

Согреться горячим чаем, глинтвейном и другими угощениями можно будет на рождественской ярмарке здесь же у Дворца спорта, а также в Верхнем городе. Алкогольные напитки будут продавать до 3 часов ночи, а сами гуляния завершатся в 4.00. Городской транспорт будет работать так, чтобы все минчане могли с мест гуляний без проблем добраться домой. Основную нагрузку на себя возьмет метрополитен.

Для того, чтобы праздник не омрачили никакие ЧП, в местах массовых мероприятий будут нести службу правоохранители, на дежурство заступит 11 мобильных бригад скорой медицинской помощи. И все прочие городские службы тоже подготовились, чтобы последствия любых аварийных ситуаций быстро устранять.-0-