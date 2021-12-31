Источник материала: БелТА

31 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент СЭЗ "Гродноинвест" создаст в областном центре высокотехнологичное химическое производство, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

ООО "СервисПромПак Групп" зарегистрировано в качестве резидента свободной экономической зоны "Гродноинвест". Компания представила инвестиционный проект по созданию высокотехнологичного предприятия по производству продукции из полиолефинов.

"Бизнес-план предполагает организацию производства широкой номенклатуры видов упаковки из полиолефинов преимущественно для реализации на экспорт и другим резидентам СЭЗ", - сказали в администрации.

Инвестиционный проект будет реализован на участке №1 сектор 1 (район Грандичи) СЭЗ. Выпуск первой партии продукции запланирован на второй квартал 2022 года. Планируется, что будет создано 45 рабочих мест.

Это третий зарегистрированный резидент СЭЗ "Гродноинвест" в 2021 году. Компания "ОВ-ПластСнаб" создаст производство изделий из синтетических полимеров, ООО "ЮнисТрейд" организует производство металлических конструкций.-0-