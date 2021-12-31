ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Высокотехнологичное химпроизводство создаст новый резидент СЭЗ "Гродноинвест"

31.12.2021 10:23 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

31 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент СЭЗ "Гродноинвест" создаст в областном центре высокотехнологичное химическое производство, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

ООО "СервисПромПак Групп" зарегистрировано в качестве резидента свободной экономической зоны "Гродноинвест". Компания представила инвестиционный проект по созданию высокотехнологичного предприятия по производству продукции из полиолефинов.

"Бизнес-план предполагает организацию производства широкой номенклатуры видов упаковки из полиолефинов преимущественно для реализации на экспорт и другим резидентам СЭЗ", - сказали в администрации.

Инвестиционный проект будет реализован на участке №1 сектор 1 (район Грандичи) СЭЗ. Выпуск первой партии продукции запланирован на второй квартал 2022 года. Планируется, что будет создано 45 рабочих мест.

Это третий зарегистрированный резидент СЭЗ "Гродноинвест" в 2021 году. Компания "ОВ-ПластСнаб" создаст производство изделий из синтетических полимеров, ООО "ЮнисТрейд" организует производство металлических конструкций.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Бизнес-план предполагает организацию производства широкой номенклатуры видов упаковки из полиолефинов преимущественно для реализации на экспорт и другим...
 
Новости дня
Новости регионов
 
В Могилеве провели новогодний профсоюзный селфи-конкурс
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости регионов

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by