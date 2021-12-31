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КГК отреагировал на обращения минчан по услугам теплоснабжения

31.12.2021 10:59 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля принял меры реагирования по обращениям, которые поступили от столичных жителей во время горячей линии по вопросам оказания услуг теплоснабжения. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

"В начале ноября контрольное ведомство организовало горячую линию по вопросам качества оказания услуг теплоснабжения в Минске, куда поступило более 30 звонков. Обращения граждан были проанализированы и направлены по компетенции в местные органы власти и ведомства. Комитетом госконтроля отслеживалась ситуация по решению каждого обращения. К настоящему времени по большинству из них приняты меры реагирования", - рассказали в КГК.

Так, оперативно решена проблема жительницы Минска, которая проживает по ул. Якубова. Женщина неоднократно обращалась в ЖЭС из-за встроенных в стену батарей, которые не давали необходимого тепла в помещении. После звонка на горячую линию на кухне ее квартиры установили радиатор. Помимо этого, менее 10 дней потребовалось, чтобы решить проблему неработающего отопления на кухне в квартире минчанки, проживающей по пр. Партизанскому. До этого вопрос не решался более 3 лет.

Жители дома по ул. Лынькова также жаловались на качество теплоснабжения. В октябре нынешнего года в доме более двух недель полностью отсутствовало отопление, потом в течение недели оно было включено в максимальном режиме. На момент проведения горячей линии отопления снова не было. В результате разбирательства было установлено, что сбой в работе системы отопления произошел по причине неисправности инженерного оборудования. Его отремонтировали. Сейчас система отопления в доме исправна и работает в автоматическом режиме в соответствии с температурным графиком.

На горячую линию также поступали обращения от юридических лиц. В частности, директор одного из коммунальных предприятий выразил недоумение по поводу отключения тепловой энергии за неуплату, в то время как она была произведена своевременно и в полном объеме. Через несколько дней в помещениях, где располагается предприятие, был произведен запуск системы отопления. Ответственные службы извинились перед заявителем.

Приняты меры и по другим обращениям граждан. Решение оставшихся проблем остается на контроле в КГК.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В начале ноября контрольное ведомство организовало горячую линию по вопросам качества оказания услуг теплоснабжения в Минске, куда поступило более 30 звонков....
 
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