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ФОТОФАКТ: В преддверии Нового года Дед Мороз патрулирует улицы Витебска

31.12.2021 11:56 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Нового года дороги Витебска вместе с сотрудниками ГАИ УВД Витебского облисполкома патрулирует Дед Мороз. На один день главный новогодний герой стал и главным инспектором ДПС областного центра. Основным постом Деда Мороза стала площадь Свободы. Всех водителей, которых он остановил, ожидали приятные сюрпризы. Вместе со Снегурочкой дисциплинированным участникам дорожного движения они вручали календари и другие подарки.-0-

ФОТОФАКТ: В преддверии Нового года Дед Мороз патрулирует улицы Витебска

ФОТОФАКТ: В преддверии Нового года Дед Мороз патрулирует улицы Витебска

ФОТОФАКТ: В преддверии Нового года Дед Мороз патрулирует улицы Витебска

ФОТОФАКТ: В преддверии Нового года Дед Мороз патрулирует улицы Витебска

ФОТОФАКТ: В преддверии Нового года Дед Мороз патрулирует улицы Витебска

ФОТОФАКТ: В преддверии Нового года Дед Мороз патрулирует улицы Витебска

ФОТОФАКТ: В преддверии Нового года Дед Мороз патрулирует улицы Витебска

ФОТОФАКТ: В преддверии Нового года Дед Мороз патрулирует улицы Витебска

ФОТОФАКТ: В преддверии Нового года Дед Мороз патрулирует улицы Витебска

ФОТОФАКТ: В преддверии Нового года Дед Мороз патрулирует улицы Витебска

ФОТОФАКТ: В преддверии Нового года Дед Мороз патрулирует улицы Витебска

ФОТОФАКТ: В преддверии Нового года Дед Мороз патрулирует улицы Витебска

ФОТОФАКТ: В преддверии Нового года Дед Мороз патрулирует улицы Витебска

ФОТОФАКТ: В преддверии Нового года Дед Мороз патрулирует улицы Витебска

ФОТОФАКТ: В преддверии Нового года Дед Мороз патрулирует улицы Витебска

ФОТОФАКТ: В преддверии Нового года Дед Мороз патрулирует улицы Витебска

ФОТОФАКТ: В преддверии Нового года Дед Мороз патрулирует улицы Витебска

Фото Александра Хитрова

 
Теги: Витебск
 
 
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На один день главный новогодний герой стал и главным инспектором ДПС областного центра. Основным постом Деда Мороза стала площадь Свободы. Всех водителей, которых...
 
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