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ФОТОФАКТ: В преддверии Нового года Дед Мороз патрулирует улицы Витебска
31.12.2021 11:56 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
31 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Нового года дороги Витебска вместе с сотрудниками ГАИ УВД Витебского облисполкома патрулирует Дед Мороз. На один день главный новогодний герой стал и главным инспектором ДПС областного центра. Основным постом Деда Мороза стала площадь Свободы. Всех водителей, которых он остановил, ожидали приятные сюрпризы. Вместе со Снегурочкой дисциплинированным участникам дорожного движения они вручали календари и другие подарки.-0-
Фото Александра Хитрова
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На один день главный новогодний герой стал и главным инспектором ДПС областного центра. Основным постом Деда Мороза стала площадь Свободы. Всех водителей, которых...
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