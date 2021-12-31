ФОТОФАКТ: В преддверии Нового года Дед Мороз патрулирует улицы Витебска

Источник материала: БелТА

31 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Нового года дороги Витебска вместе с сотрудниками ГАИ УВД Витебского облисполкома патрулирует Дед Мороз. На один день главный новогодний герой стал и главным инспектором ДПС областного центра. Основным постом Деда Мороза стала площадь Свободы. Всех водителей, которых он остановил, ожидали приятные сюрпризы. Вместе со Снегурочкой дисциплинированным участникам дорожного движения они вручали календари и другие подарки.-0-





































































Фото Александра Хитрова