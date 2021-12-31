КГК выявил завышение цен в семи торговых объектах Могилевской области

Источник материала: БелТА

31 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. КГК установил завышение цен в предновогодние дни в семи торговых объектах Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в региональном ведомстве.

Комитет госконтроля усилил контроль за соблюдением законодательства организациями торговли в предпраздничные и праздничные дни. Необоснованное завышение цен установлено в семи торговых объектах Могилевской области. В отдельных из них торговые надбавки превышали установленные законодательством в 1,5-2 раза. Среди основных товаров, на которые завышались цены, - рыба мороженая, колбасные и макаронные изделия, мука, сахар, масло подсолнечное.

Несмотря на удовлетворение спроса покупателей на основные группы социально значимых товаров, в 9 магазинах контролеры выявили несоблюдение ассортиментных перечней по наличию в продаже отдельных видов отечественных продуктов. Также в 8 объектах торговли допущены нарушения санитарных норм и правил.

По выданным рекомендациям и предписаниям нарушителями незамедлительно приняты меры реагирования. Для недопущения подобных случаев проинформированы местные органы власти.-0-