Более 1,3 тыс. граждан с допгарантиями занятости трудоустроены в Витебской области за 11 месяцев

Источник материала: БелТА

31 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Служба занятости Витебской области за январь - ноябрь помогла трудоустроиться более 1,3 тыс. граждан, которые особо нуждаются в социальной защите и не способны на равных конкурировать на рынке труда. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника управления занятости комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Инга Глушонок.

К этой категории относятся дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, родители из многодетных и неполных семей, люди с инвалидностью и освобожденные из исправительных учреждений, молодежь до 21 года, которая впервые ищет работу, граждане предпенсионного возраста.

"В январе - ноябре в службу занятости области за содействием в трудоустройстве обратились почти 2 тыс. граждан, имеющих дополнительные гарантии в сфере труда. Это составило почти 23% от общего числа зарегистрированных безработных. Из них постоянную работу получили более 1,3 тыс. человек. Самое большое число трудоустроенных граждан - 478 - из многодетных, неполных семей и воспитывающих детей-инвалидов. Также служба занятости помогла трудоустроить 243 инвалида и 217 человек предпенсионного возраста. Уровень трудоустройства безработных, имеющих дополнительные гарантии занятости, вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда показатель достиг 53,2%", - отметила Инга Глушонок.

Она добавила, что забота о наиболее уязвимых категориях населения является приоритетом социально ориентированного государства. Наличие инвалидности или иной трудной жизненной ситуации, отсутствие практического опыта работы, утрата квалификации из-за длительного перерыва в трудовой деятельности ограничивают возможности граждан найти подходящую работу. "Для трудоустройства таких категорий граждан принимаются специальные меры поддержки. Ежегодно нанимателям устанавливается броня для приема на работу нуждающихся в дополнительных гарантиях занятости. Также данные граждане максимально охвачены иными активными мерами занятости: направляются на профессиональное обучение по востребованным на рынке труда профессиям, им оказывается содействие в организации собственного дела с предоставлением субсидии, организуется их участие в оплачиваемых общественных работах", - пояснила заместитель начальника управления.-0-