Председатель ГТК: нашей стране бесконечно дорог каждый ребенок

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31 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники присоединились к благотворительной акции "Наши дети". Накануне Нового года они поздравили воспитанников социально-педагогического центра Октябрьского района Могилева, передает корреспондент БЕЛТА.

Социальный приют посетили председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, начальник Могилевской таможни Андрей Мисюченко, генеральный директор "Белтаможсервиса" Вадим Бабарикин и другие представители ведомства. Каждый из них привез ребятам и учреждению новогодние подарки. Гости уверены, что в этот праздник заботой и вниманием должен быть окружен каждый юный житель Беларуси.

"Каждый ребенок должен чувствовать, что он бесконечно дорог и нужен нам, взрослым, нашей стране, - сказал Владимир Орловский. - И эта замечательная акция позволяет в очередной раз подарить нашим детям заботу и поддержку, волшебство и веру в сказку. Мечты детей должны исполняться. Я очень рад, что попал на этот утренник. Ребята постарались и подготовили очень хорошее новогоднее представление. Хотелось, чтобы, как и в сказке, в их жизни происходили настоящие чудеса и каждый день в новом 2022 году был счастливым, веселым и интересным".

Председатель Государственного таможенного комитета поздравил детей и коллектив приюта с Новым годом, пожелал всем крепкого здоровья и исполнения заветных желаний. Таможенники и представители "Белтаможсервиса" передали центру компьютерную технику, а его воспитанникам - предметы одежды и обуви, канцелярские принадлежности и сладкие подарки. Кроме того, в завершении праздника ребят ждал большой сладкий стол - еще один сюрприз от гостей. В свою очередь дети отблагодарили гостей увлекательным новогодним представлением, солнечными улыбками и искренними взглядами.

В числе тех, кто сегодня принял участие в празднике, 14-летняя Полина. Она находится в центре уже 1,5 месяца. Уже завтра, 1 января, она отметит очередной день рождения - еще один повод для праздника. "Два своих самых любимых в жизни праздничных дня - Новый год и день рождения - я буду встречать здесь, со своими новыми друзьями, - говорит девочка. - Хочу пожелать всем счастья и здоровья, чтобы все мечты сбывались. А для себя лично - чтобы я всегда была в хорошем настроении и вокруг меня все люди были счастливыми".





По словам заведующей детским социальным приютом Натальи Ковальчук, сегодня в центре находятся 19 детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 15 лет. Накануне Нового года, 30 декабря, в свои родные семьи вернулись 5 ребят. "В преддверии праздников к нашим детям всегда приходит очень много гостей - все они приносят новогодние подарки и сладости, - отметила Наталья Ковальчук. - В этом году ребята тоже писали письма Деду Морозу и все их желания исполнились. Они просили на Новый год одежду и обувь, игрушки и игры. В преддверии праздника очень хочется пожелать, чтобы они обрели крепкую и дружную семью, вернулись к своим биологическим родителям. Чтобы в дальнейшем будущем у них все было хорошо и жизнь сложилась наилучшим образом".

Заведующая приютом также подчеркнула, что мечты и желания детей, которые вынужденно оказались в сложной жизненной ситуации, ничем не отличаются от тех ребят, которые воспитываются в благополучных семьях. "Они традиционно хотят получить в подарок игрушки и сладости - дети всегда остаются детьми, - сказала она. - Единственное, что постоянно загадывает каждый наш воспитанник на Новый год и пишет это в письме Деду Морозу: "Хочу вернуться домой". Это основное желание: все дети хотят любви, тепла, поддержки и внимания со стороны своих настоящих родителей".-0-