ГАИ Могилева в новогодние праздники ограничит движение на некоторых улицах

Источник материала: БелТА

31 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве на новогодние праздники будет перекрываться движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Как уточнили в Госавтоинспекции, в связи с проведением городских новогодних и рождественских мероприятий 31 декабря с 23.00 до 1 января 3.00 в Могилеве будет перекрыто движение транспортных средств. Автолюбители не смогут проехать по ул.Первомайской (от пер. Т.Карпинской до ул.Крыленко), ул.Лепешинского, ул.Яцыно, пер.Комиссариатскому и ул.Автозаводской (в районе дома №2).

Движение будет перекрыто и в другие праздничные дни. Транспорт не будет ходить по ул.Лепешинского (от ул.Первомайской до дома №12 по ул.Лепешинского) 1 января с 17.00 до 21.00, а по ул. Большая Гражданская - 2 января с 12.00 до 17.00 и 7-9 января с 11.00 до 17.00.

В связи с перекрытием движения сотрудники ГАИ просят водителей учитывать изменения в организации движения и строго соблюдать ПДД. "Впереди череда новогодних праздников, думайте о своей безопасности, не употребляйте алкоголь за рулем, - предупредили в Госавтоинспекции. - Если вы стали свидетелем управления автомобилем в нетрезвом виде или встретили на дороге пьяного пешехода - не будьте равнодушными и позвоните 102. Возможно, именно этот звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь".-0-