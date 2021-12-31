Гулянья в новогоднюю ночь в Бресте развернутся на трех площадках

Источник материала: БелТА

31 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в новогоднюю ночь гулянья развернутся на трех площадках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на горисполком.

Главной локацией по традиции станет площадь Ленина. Там отметить новый, 2022 год брестчанам предлагают с 1.00 до 4.00. В программе представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, концерт местных артистов и дискотека. Счастливчикам удастся заполучить новогодние подарки. Точками для гуляний выбраны также площадки у торгового центра "Экватор" (ул.Гаврилова, 16) и возле магазина "Санта" (ул.Рябиновая, 4). Там тоже музыкальная программа продлится до четырех часов утра.

В связи с проведением массовых мероприятий 1 января с 00.30 до 4.00 будет запрещено движение транспорта по ул.Ленина (на участке от ул.Мицкевича до ул.Гоголя).

Общественный транспорт 31 декабря будет работать до 23.00. С 23.30 до 6.00 следующего дня троллейбусы №1, 3, 4 и 8 будут ходить по одной единице. По всем маршрутам экспресс-сообщения с 1.00 до 7.00 будет курсировать не менее двух единиц транспорта.

В Бресте также скорректировали график работы учреждений здравоохранения. Прием пациентов 1 и 2 января будет проходить с 9.00 до 14.00. "В эти дни будет обеспечено функционирование службы скорой (неотложной) медицинской помощи в режиме повышенной готовности. В приемных отделениях больниц, травматологических пунктов, отделениях интенсивной терапии и реанимации будут дежурить высококвалифицированные специалисты", - говорится в Telegram-канале председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука.-0-