В Витебской области планируют создать кластер по выпуску кабельной продукции

Источник материала: БелТА

31 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области планируется создать кластер по выпуску кабельной продукции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете экономики Витебского облисполкома.

Инициатором формирования инновационного субъекта выступает ООО "Производственное объединение "Энергокомплект". Предприятие является крупнейшим в Беларуси производителем кабельно-проводниковой продукции (более 100 тыс. марко-размеров). Компания развивает выпуск изделий в четырех направлениях: кабель силовой для среднего и высокого напряжения (до 220 тыс. вольт), кабель киловольтной группы, контрольные кабели и провода, в том числе кабели управления, и кабели и провода для самонесущих изолированных линий электропередач. При этом "Энергокомплект" заинтересован в совместной работе с производителями полиэтилена, оборудования для выпуска силового и оптического кабеля, а также с поставщиками медного и алюминиевого сырья.

Всего на территории области функционируют медико-фармацевтический, нефтехимический, композитный кластеры. Сейчас они объединяют 25 организаций, а к 2025 году их количество планируется увеличить до 30 субъектов. В текущей пятилетке основными направлениями деятельности медико-фармацевтического кластера будет развитие существующих и формирование новых производственных участков в целях улучшения обеспечения населения жизненно важными лекарственными средствами, усиления конкурентоспособности фармацевтических предприятий, создание условий по производству препаратов по полному циклу. В стратегии развития нефтехимического кластера акцент делается на инновационных разработках и создании новых видов нефтехимических изделий, улучшении характеристик производимого топлива, совершенствовании технологий, позволяющих выпускать наиболее качественную и дорогостоящую продукцию в целях повышения ее конкурентоспособности.

Кроме того, в стадии формирования находится деревообрабатывающий кластер. Его инициатором выступила администрация СЭЗ "Витебск", а участниками являются предприятия - резиденты СЭЗ, реализующие проекты в деревообработке, а также Витебский государственный технологический университет, Витебский государственный технологический колледж, Витебский областной центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов ЖКХ. В распоряжении участников кластера возможности центра испытаний плитной продукции, действующего на базе центральной заводской лаборатории ОАО "Витебскдрев", которое подключилось к кластерной инициативе. Лаборатория имеет необходимые аккредитации для мониторинга качества и проверки листовых древесных материалов на соответствие требованиям европейских и международных стандартов.-0-