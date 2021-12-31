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ФОТОФАКТ: Соцработники помогают пожилым людям перед праздниками

31.12.2021 16:29 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 декабря, Несвиж /Корр. БЕЛТА/. В Несвижском районе соцработники помогают пожилым и одиноким людям перед новогодними праздниками.-0-

Фото Андрея Покумейко

ФОТОФАКТ: Соцработники помогают пожилым людям перед праздниками
ФОТОФАКТ: Соцработники помогают пожилым людям перед праздниками
ФОТОФАКТ: Соцработники помогают пожилым людям перед праздниками
ФОТОФАКТ: Соцработники помогают пожилым людям перед праздниками
ФОТОФАКТ: Соцработники помогают пожилым людям перед праздниками
ФОТОФАКТ: Соцработники помогают пожилым людям перед праздниками
ФОТОФАКТ: Соцработники помогают пожилым людям перед праздниками
ФОТОФАКТ: Соцработники помогают пожилым людям перед праздниками
ФОТОФАКТ: Соцработники помогают пожилым людям перед праздниками
 
 
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В Несвижском районе соцработники помогают пожилым и одиноким людям перед новогодними праздниками.
 
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