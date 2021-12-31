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Живой звук и фейерверк: гомельчанам предлагают встретить Новый год у главной елки области

31.12.2021 17:03 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанам предлагают встретить Новый год у главной елки области, сообщили БЕЛТА организаторы.

Праздничное действо развернется на площади Ленина. Начало программы в 23.30. На сцене будут зажигать и дарить настроение кавер-бенд "Астралябия" и DJ Одинцов. Живая музыка никого не оставит равнодушным. Самых активных увлекут в новогодние конкурсы.

Впервые в новом году праздничный фейерверк раскрасит ночное небо в 2022 году ровно в 1.00.

Программа "Встретим Новый год вместе" продлится до 3.00.

Днем 1 января гулянья продолжатся в районах областного центра. Так, жителей Советского района ждет концертно-развлекательная программа "Счастливого Нового года" на площадке возле ДК "Фестивальный". С 13.00 до 15.00 здесь будут проводить конкурсы и игры, можно будет сделать селфи на новогодних фотозонах. А в 14.00 пройдет флешмоб "Парад елок". Организаторы гарантируют хорошее настроение и море улыбок на всех праздничных площадках.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Впервые в новом году праздничный фейерверк раскрасит ночное небо в 2022 году ровно в 1.00.
 
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