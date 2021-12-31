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В Минске с начала года задержаны свыше 2 тыс. нетрезвых водителей

31.12.2021 17:59 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с начала года ГАИ задержаны свыше 2 тыс. нетрезвых водителей, 113 сели за руль пьяными повторно в течение года. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Партизанского РУВД Минска Кристина Харитончик.

"Комплекс профилактических мероприятий "Пьяному не место на дороге" пройдет с 1 по 10 января. Мероприятия ориентированы на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, а также нарушений ПДД нетрезвыми участниками дорожного движения. В этот период инспекторы ГАИ усилят контроль на дорогах, уделив особое внимание выявлению нетрезвых участников дорожного движения. Наряды ДПС будут приближены к увеселительным заведениям, объектам торговли, а также местам массового отдыха граждан", - рассказали в ГАИ.

Кроме того, будет организована широкомасштабная информационная работа по пресечению нарушений правил дорожного движения

"Зачастую близкие, друзья или просто прохожие становятся свидетелями подобных правонарушений и не предпринимают мер, чтобы остановить выпившего от необдуманного поступка. В силах близких отговорить нетрезвых участников дорожного движения от незапланированных прогулки или поездки, спрятать ключи от автомобиля или своевременно позвонить по телефону 102 и сообщить тревожные координаты. Один такой звонок может спасти чью-то жизнь", - добавили в ГАИ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Комплекс профилактических мероприятий "Пьяному не место на дороге" пройдет с 1 по 10 января.
 
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