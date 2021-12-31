Источник материала: БелТА

31 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная акция "Музыка добра" прошла в Могилеве. Учащиеся гимназии-колледжа искусств имени Е.Глебова в течение нескольких дней дарили свои творческие выступления гостям и жителям областного центра. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор учреждения образования Александр Курсаков.

"Наша благотворительная акция стала доброй новогодней традицией. Несколько дней учащиеся гимназии-колледжа устраивали в ЦУМе концерты. А волонтеры рассказывали посетителям магазина о тех детях, чьи новогодние желания можно исполнить. Каждый желающий смог внести свой вклад в исполнение детских желаний", - отметил директор.

В этом году будущие музыканты собирали деньги для исполнения желаний двух детей. Одним из них стал Марат Новиков из Осиповичской школы-интерната. Подросток мечтает о зеркальном фотоаппарате. Как отметил ребенок, из-за того, что он ограничен в передвижении, его увлечения связаны с компьютером. Ему очень нравится фотографировать и снимать видео. И чтобы подросток мог развиваться в своем увлечении, ему необходима более профессиональная техника.

Полина Муха тоже находится в Осиповичской школе-интернате. Ей всего 4 года и она осталась без попечения родителей. У нее имеются проблемы со здоровьем, потому ребенок передвигается в инвалидной коляске. Для дальнейшего двигательного развития девочке нужны специальные ходунки.

"Кроме этого, учащиеся гимназии-колледжа уже несколько лет помогают ребятам из Могилевского детского хосписа. Важно, что дети активно подключаются к благотворительным акциям, становятся их непосредственными участниками. Это помогает им становиться добрее, сострадательнее, внимательнее к окружающему миру, - отметил Александр Курсаков. - Хорошим примером для них служат наши педагоги. Они никогда не остаются в стороне от добрых дел".

Благотворительная акция продолжится в гимназии-колледже до 14 января. Заключительным этапом станет большой концерт "Гимназия-колледж собирает друзей", куда пригласят Марата и Полину. Для них учащиеся гимназии-колледжа готовят яркие концертные номера, а после вручат подарки.

Организатором благотворительной акции выступает Могилевская гимназия-колледж искусств имени Е. Глебова совместно с Могилевским областным отделением Белорусского детского фонда.-0-