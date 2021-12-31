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В Гродно площадка для новогоднего фейерверка изменилась: какой будет праздничная ночь в городе

31.12.2021 20:21 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Фейерверк, концерт, ярмарка и хороводы вокруг главной елки Гродно. О том, как проведут новогоднюю ночь горожане, корреспонденту БЕЛТА рассказали в отделе культуры Гродненского горисполкома.

Основной праздничной локацией станет площадь Советская. Развлекательная программа здесь развернется практически сразу после наступления нового года - с 1.00.

"Гостей встретят главный городской Дед Мороз и Снегурочка. Затем их будут радовать коллективы и артисты, в том числе известные кавер-бенды, шоу-балет, музыкант Сергей Соболь", - рассказали в отделе культуры.

В 2.00 горожан ждет яркий фейерверк. Площадка для его запуска изменилась. Как отметили организаторы, фейерверк будет отлично видно со всей площади Советской.

Параллельно с концертной программой начнет работу ярмарка "Зiмовы фэст" с фуд-кортом. Там можно будет не только перекусить и согреться горячими напитками, но и купить новогодние сувениры.

Праздничная программа продлится до 4.00. Для удобства горожан будет организована работа общественного транспорта.

Днем 1 января праздничные мероприятия продолжатся. Например, на площади Советской с 11.00 до 19.00 будет работать выставка-ярмарка изделий ремесленников и мастеров народного творчества "Новогодняя магия". Районный новогодний праздник в 14.00 стартует в микрорайоне Ольшанка.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Основной праздничной локацией станет площадь Советская. Развлекательная программа здесь развернется практически сразу после наступления нового года - с 1.00.
 
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