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ФОТОФАКТ: Новогодние гуляния в Минске
31.12.2021 22:45 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогоднюю ночь минчане и гости столицы встречают весело, с музыкой и подарками. Праздник проходит на 22 площадках, организованных в каждом районе столицы.-0-
Фото Максима Гучека
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Новогоднюю ночь минчане и гости столицы встречают весело, с музыкой и подарками. Праздник проходит на 22 площадках, организованных в каждом районе столицы.-0-
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