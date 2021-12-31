ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ФОТОФАКТ: Новогодние гуляния в Минске

31.12.2021 22:45 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогоднюю ночь минчане и гости столицы встречают весело, с музыкой и подарками. Праздник проходит на 22 площадках, организованных в каждом районе столицы.-0-

Фото Максима Гучека

ФОТОФАКТ: Новогодние гуляния в Минске
ФОТОФАКТ: Новогодние гуляния в Минске
ФОТОФАКТ: Новогодние гуляния в Минске
ФОТОФАКТ: Новогодние гуляния в Минске
ФОТОФАКТ: Новогодние гуляния в Минске
ФОТОФАКТ: Новогодние гуляния в Минске
ФОТОФАКТ: Новогодние гуляния в Минске
ФОТОФАКТ: Новогодние гуляния в Минске
ФОТОФАКТ: Новогодние гуляния в Минске
ФОТОФАКТ: Новогодние гуляния в Минске
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новогоднюю ночь минчане и гости столицы встречают весело, с музыкой и подарками. Праздник проходит на 22 площадках, организованных в каждом районе столицы.-0-
 
Новости дня
Новости регионов
 
В Гродно площадка для новогоднего фейерверка изменилась: какой будет праздничная ночь в городе
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости регионов

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by