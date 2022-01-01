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ФОТОФАКТ: Новогодняя ночь в Минске
01.01.2022 10:27 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодняя ночь в Минске прошла весело, ярко и музыкально. Даже дождливая погода не помешала людям насладиться праздником.-0-
Фото Павла Орловского
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Новогодняя ночь в Минске прошла весело, ярко и музыкально. Даже дождливая погода не помешала людям насладиться праздником.
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