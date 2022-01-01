Мобильные датчики будут контролировать скорость в 11 местах Минска

Источник материала: БелТА

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в 11 местах Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Мобильные датчики контроля скорости будут работать с 12.00 до 20.00 на следующих участках: ул. Притыцкого, 38 (60 км/ч); пр. Пушкина, 70A (60 км/ч); ул. Орловская, 66 (60 км/ч); пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч); пр. Жукова, 17 (60 км/ч); ул. Ленина, 46 (60 км/ч); ул. Кальварийская, 58/1 (60 км/ч); пр. Партизанский, 8 (60 км/ч); пр. Дзержинского, 1Е (60 км/ч); пр. Дзержинского, 3Б (60 км/ч); ул. Притыцкого, 147 (60 км/ч).

"Просим автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия", - призывают в Госавтоинспекции.-0-