|
Столичные госавтоинспекторы задержали пятерых пьяных водителей за сутки
01.01.2022 14:19 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске госавтоинспекторы за сутки задержали пятерых пьяных водителей, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В Минске продолжаются профилактические мероприятия "Пьяному не место на дороге". Они ориентированы на предупреждение и пресечение фактов нарушения ПДД нетрезвыми водителями и пешеходами.
"Так, за минувшие сутки сотрудниками столичной Госавтоинспекции задержаны пять водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. На проезжей части находились 15 нетрезвых пешеходов. Помимо этого, инспекторы пресекли 14 фактов управления транспортными средствами бесправниками", - рассказали в ведомстве.
Участникам дорожного движения напоминают: эти праздничные дни - время уютных семейных вечеров и теплых встреч. Не стоит омрачать их своими необдуманными поступками на проезжей части.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске продолжаются профилактические мероприятия "Пьяному не место на дороге". Они ориентированы на предупреждение и пресечение фактов нарушения ПДД нетрезвыми...
|
Архив (Новости регионов)