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Столичные госавтоинспекторы задержали пятерых пьяных водителей за сутки

01.01.2022 14:19 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске госавтоинспекторы за сутки задержали пятерых пьяных водителей, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В Минске продолжаются профилактические мероприятия "Пьяному не место на дороге". Они ориентированы на предупреждение и пресечение фактов нарушения ПДД нетрезвыми водителями и пешеходами.

"Так, за минувшие сутки сотрудниками столичной Госавтоинспекции задержаны пять водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. На проезжей части находились 15 нетрезвых пешеходов. Помимо этого, инспекторы пресекли 14 фактов управления транспортными средствами бесправниками", - рассказали в ведомстве.

Участникам дорожного движения напоминают: эти праздничные дни - время уютных семейных вечеров и теплых встреч. Не стоит омрачать их своими необдуманными поступками на проезжей части.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске продолжаются профилактические мероприятия "Пьяному не место на дороге". Они ориентированы на предупреждение и пресечение фактов нарушения ПДД нетрезвыми...
 
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