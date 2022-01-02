Мобильные датчики контроля скорости работают в некоторых районах Минска и МКАД

Источник материала: БелТА

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня работают в некоторых районах Минска и МКАД, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Мобильные датчики с 12.00 до 24.00 контролируют скорость автомобилистов на пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч), ул.Маяковского, 24 (60 км/ч), ул.Притыцкого, 60/5 (60 км/ч), пр.Партизанском, 8 и 75 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), ул.Пушкина, 55 (60 км/ч), ул.Кальварийской, 58/1 (60 км/ч), пр.Дзержинского, 1Е и 3Б (60 км/ч) и ул. Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.-0-