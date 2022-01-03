Источник материала: БелТА

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 13 участках в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 8.00 до 20.00 системы контроля будут отслеживать дорожную ситуацию на ул.Радиальной, 54 (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 датчики будут работать на ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч), пр.Пушкина, 70 A (60 км/ч), ул.Орловской, 66 (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Жукова, 17 (60 км/ч), ул.Академической, 30 (60 км/ч), пр.Партизанском, 147 (60 км/ч), 53-м км МКАД (90 км/ч), 36-м км МКАД (90 км/ч), ул.Чкалова, 1 (60 км/ч).

С 20.00 до 03.00 датчики станут контролировать скорость по ул.Московской, 8 со стороны пр.Независимости в направлении пер. Молочного (50 км/ч), а также со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-