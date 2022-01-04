Источник материала: БелТА

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 11 участках в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 системы контроля будут отлеживать дорожную ситуацию на пр. Независимости, 131/2 (60 км/ч), ул. Маяковского, 24 (60 км/ч), ул. Притыцкого, 60/5 (60 км/ч), пр. Партизанском, 75 (60 км/ч), ул. Орловской, 80 (60 км/ч), ул. Пушкина, 55 (60 км/ч), 36-м км МКАД (90 км/ч), ул. Денисовской в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч), ул. Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), ул. Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч).

С 20.00 до 03.00 датчики проконтролируют скорость на пр. Независимости, 45 (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-