В схему движения в объезд Немиги внесены изменения

Источник материала: БелТА

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске изменена организация дорожного движения. Соответствующее решение Мингорисполкома №59 от 10 января 2022 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В связи с ремонтными и другими работами временно запрещено движение транспортных средств и самоходных машин с 00.00 12 января до 23.00 10 февраля 2022 года на следующих участках: по ул.Ленина от пр.Независимости до ул.Немига, по пр.Победителей от ул.Немига до ул.Мельникайте, по ул.Немига от ул. Городской Вал до ул.Ленина и по ул. Максима Богдановича от ул.Ленина до ул. Янки Купалы.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.-0-