Кухарев: до конца дня основные последствия урагана в Минске будут устранены

Источник материала: БелТА

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последствия урагана в Минске устраняли вчера до позднего вечера, работы продолжаются и сейчас. Об этом заявил сегодня председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время прямой телефонной линии, передает корреспондент БЕЛТА.

"До конца дня приберем упавшие ограждения, поваленные деревья - они с проезжей части убраны и распилены. Первым делом, конечно, убирали территории социальных учреждений - школ, детских садов. Светофоры, знаки практически восстановлены, остановочные пункты тоже, за состоянием дорожного полотна следим", - сказал Владимир Кухарев. И добавил, что восстанавливать разрушенное озеленение будем все вместе весной: город рассчитывает на помощь жителей.

Что касается сорванных реклам с билбордов, то их заменой занимаются, но на работу инфраструктуры это не влияет.

Мэр добавил, что обращений от жителей частного сектора по поводу разрушенных или поврежденных кровель не было. Но были повреждения в нескольких малоэтажках, там меры приняты. Самое главное, что не было таких проблем с электричеством, как в районах столичного региона.

Владимир Кухарев также пояснил, почему от стихии особенно страдают Заводской и Фрунзенский районы: это связано с розой ветров. Территория этих двух районов как раз попадает в полосу движения воздушных потоков.-0-