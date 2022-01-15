Ввод дома, работа ЖКХ: 35 звонков поступило Кухареву на прямую линию

Источник материала: БелТА

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержка с вводом жилого дома, жалобы на работу ЖКХ, низкую зарплату и антисанитарные условия работы, конфликты между соседями - эти и другие вопросы поднимались сегодня обратившимися на прямую телефонную линию председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, передает корреспондент БЕЛТА.

По теме ЖКХ поступило 18 вопросов, строительства - 6, торговли - 4. Единичные звонки касались трудовой сферы, жилищной политики, транспорта и др.

Среди первых позвонила одна из дольщиков ЖК "Мегаполис" по пр.Дзержинского, чтобы разобраться, будет ли наконец введена и передана жильцам шестая секция дома, которую они ждут уже два года. Владимир Кухарев заверил, что в I квартале все документы будут переданы ТС, а люди получат ключи. У застройщика остался один вопрос с документами на чердачную часть здания, которую переделывали не по проекту, и пришлось вносить изменения в документацию, проводить экспертизу. Сейчас дело за получением техпаспорта, сам же дом уже готов.

Жительница дома по ул.Щербакова, 25, не согласна с тем, что по просьбе одной из соседок возле подъезда установили полусферы (ограничители проезда). Сделано это было для безопасности, но заявительница не согласна. По ее просьбе еще раз будет рассмотрена целесообразность установки.

На неудовлетворительную работу предприятия ЖКХ и администрации Фрунзенского района пожаловалась минчанка, проживающая по ул.Жудро, 57. Не решен вопрос по залитию ее квартиры, нет реакции на то, что мусорный контейнер "путешествует" по двору. То есть, по мнению заявительницы, проблема системная. Владимир Кухарев обещал разобраться с ситуацией и дал соответствующие поручения устранить нарушения, если они есть.

Обеспокоена сроками ввода своего индивидуального дома в микрорайоне Сокол многодетная мама. По ее словам, задержка - с сентября 2021, кроме того, у женщины вызывает обеспокоенность качество строительства, залит колодец. Владимир Кухарев намерен съездить на место и в целом посмотреть на застройку микрорайона, как реализован проект индивидуального жилья для многодетных.-0-

Кухарев: до конца дня основные последствия урагана в Минске будут устранены

На строительстве моста на Немиге начали бурить скважины под фундамент