В Минске на перекрестке Независимости - Сурганова временно не будут работать светофоры

Источник материала: БелТА

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пересечении пр.Независимости с ул.Сурганова временно не будет работать светофорное регулирование, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ремонтные работы будут проводиться с 13.00 до 17.00.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными в пути и соблюдать ПДД.-0-