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В Минске на перекрестке Независимости - Сурганова временно не будут работать светофоры
15.01.2022 13:15 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пересечении пр.Независимости с ул.Сурганова временно не будет работать светофорное регулирование, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Ремонтные работы будут проводиться с 13.00 до 17.00.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными в пути и соблюдать ПДД.-0-
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15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пересечении пр.Независимости с ул.Сурганова временно не будет работать светофорное регулирование,...
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