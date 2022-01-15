﻿ В Минске на перекрестке Независимости - Сурганова временно не будут работать светофоры. 21.by
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В Минске на перекрестке Независимости - Сурганова временно не будут работать светофоры

15.01.2022 13:15 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пересечении пр.Независимости с ул.Сурганова временно не будет работать светофорное регулирование, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ремонтные работы будут проводиться с 13.00 до 17.00.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными в пути и соблюдать ПДД.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пересечении пр.Независимости с ул.Сурганова временно не будет работать светофорное регулирование,...
 
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