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ФОТОФАКТ: На Немиге начали бурить скважины под фундамент моста

15.01.2022 15:21 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На месте строительства нового моста на Немиге в Минске начали бурение дополнительных скважин для дальнейшей установки опор.-0-

Фото Оксаны Манчук

ФОТОФАКТ: На Немиге начали бурить скважины под фундамент моста
ФОТОФАКТ: На Немиге начали бурить скважины под фундамент моста
ФОТОФАКТ: На Немиге начали бурить скважины под фундамент моста
ФОТОФАКТ: На Немиге начали бурить скважины под фундамент моста
ФОТОФАКТ: На Немиге начали бурить скважины под фундамент моста
ФОТОФАКТ: На Немиге начали бурить скважины под фундамент моста
ФОТОФАКТ: На Немиге начали бурить скважины под фундамент моста
ФОТОФАКТ: На Немиге начали бурить скважины под фундамент моста
ФОТОФАКТ: На Немиге начали бурить скважины под фундамент моста
ФОТОФАКТ: На Немиге начали бурить скважины под фундамент моста
ФОТОФАКТ: На Немиге начали бурить скважины под фундамент моста
ФОТОФАКТ: На Немиге начали бурить скважины под фундамент моста
ФОТОФАКТ: На Немиге начали бурить скважины под фундамент моста
ФОТОФАКТ: На Немиге начали бурить скважины под фундамент моста
ФОТОФАКТ: На Немиге начали бурить скважины под фундамент моста
ФОТОФАКТ: На Немиге начали бурить скважины под фундамент моста
 
Теги: Минск
 
 
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На месте строительства нового моста на Немиге в Минске начали бурение дополнительных скважин для дальнейшей установки опор.
 
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