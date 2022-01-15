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ФОТОФАКТ: На Немиге начали бурить скважины под фундамент моста
15.01.2022 15:21 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На месте строительства нового моста на Немиге в Минске начали бурение дополнительных скважин для дальнейшей установки опор.-0-
Фото Оксаны Манчук
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На месте строительства нового моста на Немиге в Минске начали бурение дополнительных скважин для дальнейшей установки опор.
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