Мобильные датчики сегодня будут контролировать скорость в 12 местах Минска

Источник материала: БелТА

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в 12 местах Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 системы контроля будут отслеживать дорожную обстановку по пр.Независимости, 131/2; ул. Маяковского, 24; ул.Притыцкого, 60/5; пр.Партизанскому, 75; ул.Орловской, 80; ул.Пушкина, 55; ул.Кальварийской, 58/1; пр.Партизанскому, 8 (60 км/ч); пр.Дзержинского, 1Е; пр.Дзержинского, 3Б; ул.Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь. Везде ограничение скорости - 60 км/ч.

С 20.00 до 03.00 мобильные системы контроля будут работать на пр.Независимости, 45 (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.-0-