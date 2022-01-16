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Движение на Румлевском мосту в Гродно ночью ограничат из-за ремонта
16.01.2022 11:47 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на Румлевском мосту в Гродно ограничат ночью из-за ремонта, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
"В связи с ремонтом в ночь с воскресенья на понедельник будет закрыта половина Румлевского моста - обе полосы движения со стороны проспекта Космонавтов", - сообщили в инспекции.
Движение транспорта и пешеходов будет организовано по второй половине моста. Машины поедут в обоих направлениях. Как отметили в ГАИ, альтернативой в движении может выступить Восточный мост, а также тот, что в центре города.
Госавтоинспекция просит автолюбителей учитывать информацию при планировании маршрутов.-0-
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"В связи с ремонтом в ночь с воскресенья на понедельник будет закрыта половина Румлевского моста - обе полосы движения со стороны проспекта Космонавтов", - сообщили...
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