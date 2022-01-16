Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 18 и 19 января

Источник материала: БелТА

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома проведет 18 и 19 января в столице специализированные мини-ярмарки вакансий для не занятых в экономике граждан, сообщает БЕЛТА.

Мероприятия пройдут с 10.00 до 12.00 на ул.Берестянской, 20.

В ярмарке вакансий примут участие представители 11 ЖЭУ из Центрального, Фрунзенского, Московского, Советского, Ленинского и Заводского столичных районов.

Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, условиями труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование о трудоустройстве. Соискателям нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку (при ее наличии) и документ о полученном образовании.-0-