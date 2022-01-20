Источник материала: БелТА

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском филиале производственного унитарного предприятия "Калинковичский молочный комбинат" работает современный цех по производству полутвердых сортов российской и голландской групп сыра, а также твердых сортов сыра. Ежесуточно на предприятии производится до 20 т сыров в сутки, более 90 % из которых поставляется на экспорт в Российскую Федерацию. Современное оборудование завода позволяет фасовать сыры в удобную и современную упаковку.-0-

Фото Сергея Холодилина





Светлогорский филиал производственного унитарного предприятия "Калинковичский молочный комбинат"





В цехе по производству сыров









Мастер-сыродел Ксения Курченко во время проведения анализа сырья

















Сыродел Станислав Мирончик









Главный пульт автоматического управления производством сыров





Участок фасовки сыров





Участок дозревания сыров









Прессовщик сыров Александр Черкас





Во время отбора пробы на определение качества готовой продукции







