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ФОТОФАКТ: Более 90 % сыров "Светлогорского филиала УП "Калинковичский молочный комбинат" идет на экспорт

20.01.2022 06:07 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском филиале производственного унитарного предприятия "Калинковичский молочный комбинат" работает современный цех по производству полутвердых сортов российской и голландской групп сыра, а также твердых сортов сыра. Ежесуточно на предприятии производится до 20 т сыров в сутки, более 90 % из которых поставляется на экспорт в Российскую Федерацию. Современное оборудование завода позволяет фасовать сыры в удобную и современную упаковку.-0-

Фото Сергея Холодилина

Светлогорский филиал производственного унитарного предприятия "Калинковичский молочный комбинат"
Светлогорский филиал производственного унитарного предприятия "Калинковичский молочный комбинат"
ФОТОФАКТ: Более 90 % сыров "Светлогорского филиала УП "Калинковичский молочный комбинат" идет на экспорт
В цехе по производству сыров
ФОТОФАКТ: Более 90 % сыров "Светлогорского филиала УП "Калинковичский молочный комбинат" идет на экспорт
ФОТОФАКТ: Более 90 % сыров "Светлогорского филиала УП "Калинковичский молочный комбинат" идет на экспорт
Мастер-сыродел Ксения Курченко во время проведения анализа сырья
ФОТОФАКТ: Более 90 % сыров "Светлогорского филиала УП "Калинковичский молочный комбинат" идет на экспорт
ФОТОФАКТ: Более 90 % сыров "Светлогорского филиала УП "Калинковичский молочный комбинат" идет на экспорт
ФОТОФАКТ: Более 90 % сыров "Светлогорского филиала УП "Калинковичский молочный комбинат" идет на экспорт
ФОТОФАКТ: Более 90 % сыров "Светлогорского филиала УП "Калинковичский молочный комбинат" идет на экспорт
Сыродел Станислав Мирончик
ФОТОФАКТ: Более 90 % сыров "Светлогорского филиала УП "Калинковичский молочный комбинат" идет на экспорт
ФОТОФАКТ: Более 90 % сыров "Светлогорского филиала УП "Калинковичский молочный комбинат" идет на экспорт
Главный пульт автоматического управления производством сыров
ФОТОФАКТ: Более 90 % сыров "Светлогорского филиала УП "Калинковичский молочный комбинат" идет на экспорт
Участок фасовки сыров
ФОТОФАКТ: Более 90 % сыров "Светлогорского филиала УП "Калинковичский молочный комбинат" идет на экспорт
Участок дозревания сыров
ФОТОФАКТ: Более 90 % сыров "Светлогорского филиала УП "Калинковичский молочный комбинат" идет на экспорт
ФОТОФАКТ: Более 90 % сыров "Светлогорского филиала УП "Калинковичский молочный комбинат" идет на экспорт
Прессовщик сыров Александр Черкас
ФОТОФАКТ: Более 90 % сыров "Светлогорского филиала УП "Калинковичский молочный комбинат" идет на экспорт
Во время отбора пробы на определение качества готовой продукции
ФОТОФАКТ: Более 90 % сыров "Светлогорского филиала УП "Калинковичский молочный комбинат" идет на экспорт
ФОТОФАКТ: Более 90 % сыров "Светлогорского филиала УП "Калинковичский молочный комбинат" идет на экспорт

 
Теги: Минск
 
 
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