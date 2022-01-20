Источник материала: БелТА

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске рассматривают возможность перевода общественного транспорта на сквозную нумерацию. Об этом сегодня рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко во время диалоговой площадки на предприятии "Минсктранс", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"В горисполкоме сейчас идет работа над несколькими вопросами. Первый - введение единого проездного на все виды транспорта, в том числе метро. Возможно, на это понадобится несколько лет, но в перспективе это планируется. Второе - будем уходить от транспорта, работающего на двигателях внутреннего сгорания. В городе в будущем останется только электротранспорт: троллейбусы, в том числе с автономным ходом, электробусы, метро, трамваи. Третье направление - оптимизация маршрутной сети. Скорее всего, необходимо ввести сквозную нумерацию общественного транспорта всех маршрутов, чтобы не было трамвая №1 и автобуса с таким же номером. Это позволит оптимизировать и сеть: по одному маршруту будет ехать один вид наземного транспорта. Соответственно в перспективе можно перейти и к единому цвету такого транспорта", - рассказал Юрий Трущенко.-0-